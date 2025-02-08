تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد - تنبيهات ونصائح

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، طقس بارد في أغلب المناطق ، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات ما بعد الظهر إلى غربية.

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وفي الليل يكون الطقس غائم جزئي و بارد جدا في أغلب المناطق وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية .

- خطر تشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية.