تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد - تنبيهات ونصائح

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية .
- خطر تشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية.
تنبيهات ونصائح:
- ننصح الأخوة المواطنين بارتداء الملابس الدافئة نتيجة التدني الواضح في درجات الحرارة التي قد تتدنى دون الصفر المئوي خاصة في الجبال العالية.
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.
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