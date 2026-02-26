تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة في الاردن - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول.
- تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين
-
منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء