تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة في الاردن - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الجمعة بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ويتوقع بإذن الله تعالى في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، يحتمل في ساعات الصباح الباكر ان تكون أحياناً فوق قمم الجبال الجنوبية العالية على شكل زخات خفيفة ومحدودة من الثلج لفترة قصيرة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.