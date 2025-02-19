تطورات حالة الطقس حتى السبت

07:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721075 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، ومائلاً للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب العالية. تتحول الرياح من جنوبية شرقية معتدلة إلى شمالية غربية مع ساعات ما بعد الظهر. اضافة اعلان





ليلًا، يكون الطقس بارداً، ويزداد تدريجياً تكاثر السحب، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الخميس ، تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي متمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة. يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في معظم المناطق، مع توقعات بهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول.



تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. خلال ساعات الليل، تضعف الهطولات قليلاً وتخف سرعة الرياح تدريجياً.



تحذيرات الخميس:

خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف شرق وجنوب شرق المملكة.

خطر الرياح النشطة والهبات القوية في المناطق المفتوحة.



الجمعة ، تستمر الأجواء الباردة جداً مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة. يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول زخات متفرقة من المطر شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية. وقد تكون الزخات المطرية فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية ممزوجة بالثلج لفترات قصيرة. الرياح غربية نشطة السرعة، تعمل على إثارة الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.



السبت ، تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة. يكون الطقس شديد البرودة وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة، مع هطولات غزيرة أحياناً خلال النهار، وتمتد الأمطار بشكل محدود نحو المناطق الجنوبية الغربية. وتشير التحليلات الأولية إلى احتمالية هطول زخات خفيفة متقطعة من الثلوج فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية (مرتفعات الشراة). الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، تعمل على إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.



تحذيرات السبت:

خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شمال ووسط المملكة.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في ظل الأحوال الجوية المتقلبة خلال الأيام المقبلة.









