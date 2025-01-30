تطورات حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن

الوكيل الإخباري-توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حيث ستكون أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بعدة درجات.



الخميس، أجواء مشمسة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي (4-5) درجات مئوية. يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار، مع رياح خفيفة السرعة.

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الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، واحتمالية هطول زخات خفيفة من المطر مساءً شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. ليلاً، يكون الطقس باردًا مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة.



حذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية الشمالية بسبب الغيوم المنخفضة، وخطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.



السبت، تبقى الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق.



حذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول.

الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم العالية.