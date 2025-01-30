 
الخميس 2025-01-30 07:42 ص
 

تطورات حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 06:53 ص

الوكيل الإخباري-توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حيث ستكون أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بعدة درجات.

الخميس، أجواء مشمسة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي (4-5) درجات مئوية. يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار، مع رياح خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، واحتمالية هطول زخات خفيفة من المطر مساءً شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. ليلاً، يكون الطقس باردًا مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة.


حذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية الشمالية بسبب الغيوم المنخفضة، وخطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.


السبت، تبقى الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق.


حذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول.
الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم العالية.


نوهت الأرصاد بضرورة الحذر أثناء القيادة صباح الجمعة والسبت بسبب تدني مدى الرؤية بفعل الغيوم المنخفضة والضباب. والانتباه إلى احتمالية انزلاق المركبات على الطرقات التي قد تشهد هطولًا مطريًا يوم الجمعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للتعيين في الحكومة

تعبيرية

اقتصاد محلي الأردن.. قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس تطورات حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن

طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك

عربي ودولي اصطدام طائرة ركاب بمروحية في واشنطن وأنباء عن قتلى .. فيديو أولي

تعبيرية

فلسطين إسرائيل تعترف باستهداف فلسطينيين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 30-1-2025

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون بالعيد الـ 63 لميلاد الملك



 




الأكثر مشاهدة