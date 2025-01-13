تطورات حالة الطقس في الأردن لـ3 أيام قادمة

الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى الخميس



الاثنين والثلاثاء، تكون الأجواء نهارًا باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. أما ليلاً، فتكون الأجواء باردة في معظم المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد يومي الاثنين والثلاثاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



الأربعاء والخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع أجواء مائلة قليلاً للبرودة في المرتفعات ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الخميس، تعود درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



ليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح معتدلة السرعة."

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