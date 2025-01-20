تطورات حالة الطقس في الأردن لـ3 أيام قادمة

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى الخميس، حيث يسود طقس بارد نسبيًا مع توقع هطول زخات خفيفة في أجزاء من الجنوب ابتداءً من يوم الأربعاء.

اضافة اعلان



الاثنين، نهارًا: الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، مع درجات حرارة أعلى من المعدل العام بحوالي 4-5 درجات مئوية. الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



ليلاً: الطقس بارد في معظم المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة شمالية غربية.



الثلاثاء، نهارًا: الطقس بارد نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع درجات حرارة مائلة للدفء قليلاً في الأغوار والعقبة والبحر الميت. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.



ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية.



الأربعاء، نهارًا: يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والعقبة. فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب المملكة، قد تمتد لفترة قصيرة إلى بعض المناطق الوسطى. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.



ليلاً: طقس بارد بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. الرياح جنوبية غربية معتدلة.



الخميس: طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم على ارتفاعات منخفضة. فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة. الرياح غربية معتدلة.



ليلاً: الطقس بارد بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح غربية معتدلة.