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تطورات حالة الطقس في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 06:14 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم السبت مشمسًا مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وبدءًا من غد الأحد، تتأثر المملكة تدريجيًا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز وسط تركيا، حيث يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة.

 

يكون الطقس باردًا نسبيًا نهارًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتهطل -بمشيئة الله- زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتمتد في ساعات المساء لتتركز في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. يزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية أحيانًا تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في مناطق البادية.

 
gnews

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