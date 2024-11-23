تطورات حالة الطقس في الأردن

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت مشمسًا مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وبدءًا من غد الأحد، تتأثر المملكة تدريجيًا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز وسط تركيا، حيث يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة.