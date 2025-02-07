تطورات حالة الطقس لـ3 أيام في الأردن (تحذيرات)

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى يوم الاثنين



السبت تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية الطقس غائم جزئي وبارد جدا في أغلب المناطق مع أجواء ضبابية فوق الجبال أما بالنسبة للمناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة يسود فيها طقس بارد نسبيا تكون الرياح بوجه عام شمالية غربية معتدلة السرعة ومع ساعات الليل تزداد برودة الطقس ويتشكل الانجماد والصقيع خاصة فوق الجبال العالية ومناطق البادية الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الانجماد والصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية خاصة في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم أحيانا بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول



الأحد نهاراً يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس بارد في أغلب المناطق أما المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة يكون فيها طقس بارد نسبيا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية



ليلاً الطقس بارد جدا خاصة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول وأقل برودة في المناطق المنخفضة مع تكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الشمالية من المملكة ومن المتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد والصقيع خاصة فوق الجبال العالية في شمال وجنوب المملكة ومناطق البادية الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وخطر تشكل الانجماد والصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية ومناطق البادية



الاثنين نهاراً الطقس بارد في أغلب المناطق وغائم جزئي إلى غائم مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً

ليلاً الطقس غائم جزئي وبارد جدا خاصة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول وأقل برودة في المناطق المنخفضة الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات خطر تشكل الانجماد والصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية ومناطق البادية



ونوهت الأرصاد من خطر الانزلاق في المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة





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