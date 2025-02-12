تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والطقس لـ 3 ايام

الوكيل الإخباري- يكون طقس يوم الخميس بارد وغائم جزئياً، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر شمال المملكة. الرياح غربية نشطة السرعة، قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. ليلاً، يكون الطقس شديد البرودة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

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ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.