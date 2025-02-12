تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والطقس لـ 3 ايام

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
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