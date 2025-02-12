 
الأربعاء 2025-02-12 07:23 م
 

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والطقس لـ 3 ايام

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الأربعاء، 12-02-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   يكون طقس يوم الخميس بارد وغائم جزئياً، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر شمال المملكة. الرياح غربية نشطة السرعة، قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. ليلاً، يكون الطقس شديد البرودة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

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ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 
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