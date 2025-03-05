تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والطقس يوم الخميس

الوكيل الإخباري- تزداد فعالية تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة حيث يتوقع أن تزداد كميات الغيوم الركامية الماطرة، وتصبح أكثر انتشارا في مناطق عدة من المملكة مصحوبة بهطولات غزيرة من المطر في بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية من المملكة، ويصحبها الرعد وهطول البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية من المملكة.

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