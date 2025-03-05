 
الأربعاء 2025-03-05 09:59 م
 

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والطقس يوم الخميس

امطار
امطار
 
الأربعاء، 05-03-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   تزداد فعالية تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة حيث يتوقع أن تزداد كميات الغيوم الركامية الماطرة، وتصبح أكثر انتشارا في مناطق عدة من المملكة مصحوبة بهطولات غزيرة من المطر في بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية من المملكة، ويصحبها الرعد وهطول البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية من المملكة.

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التحذيرات:

 

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في الاجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة. - خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد. - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية.

 
 
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