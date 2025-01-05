تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة يوم الاثنين ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد تكون غزيرة في ساعات الصباح و يصحبها الرعد احيانا، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ومع ساعات المساء يميل الطقس للاستقرار وتتناقص كميات الغيوم.

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ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.