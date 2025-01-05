تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة.
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