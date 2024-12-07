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تعرف على أدنى وأعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم.. وأين؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-12-2024 05:56 ص

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس اليوم لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

وتسجل المملكة اعلى درجة حرارة اليوم في العقبة والاغوار الوسطى والاغوار الجنوبية بمعدل 25 درجة مئوية ، وادنى درجة حرارة في مرتفعات الشراه وبمعدل 7 درجات مئوية

 


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