تعرف على أدنى وأعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم.. وأين؟

وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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