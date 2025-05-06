تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الأردن حتى الجمعة

الوكيل الإخباري- تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء معتدلة إلى دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم العالية على فترات، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.



أما ليلا، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية في أغلب المناطق، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذَّر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



الأربعاء، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلا، تكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



الخميس، تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا يفوق معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلا، تكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



الجمعة، تستمر الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع كميات من الغيوم العالية. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.