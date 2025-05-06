الثلاثاء 2025-05-06 11:06 ص
 

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الأردن حتى الجمعة

G
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 06:54 ص

الوكيل الإخباري- تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء معتدلة إلى دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم العالية على فترات، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


أما ليلا، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية في أغلب المناطق، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتحذَّر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


الأربعاء، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ليلا، تكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


الخميس، تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا يفوق معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ليلا، تكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


الجمعة، تستمر الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع كميات من الغيوم العالية. الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وفي ساعات الليل، تكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الطريق الجديدة

أخبار محلية مشروع تحسين الطريق قادم.. السلط تستعد لطريق أكثر أماناً وسلاسة

ل

اقتصاد محلي نقابة الخدمات المالية: رقابة صارمة على شركات الوساطة والتداول مسؤولية فردية

تعبيرية

عربي ودولي إحباط تهريب 1300 جهاز "بيجر" مفخخ من تركيا إلى لبنان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع الذهب الجنوني .. هكذا بلغت سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

قب

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مؤلم مع المرض - صورة

للا

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي

ل

عربي ودولي قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

أرشيفية

خاص بالوكيل نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب



 
 





الأكثر مشاهدة