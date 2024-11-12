تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.