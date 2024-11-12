 
الثلاثاء 2024-11-12 03:43 م
 

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 12-11-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار  والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

 
gnews

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