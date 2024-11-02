تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ليلاً، يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة
-
الأرصاد: فرص لهطول زخات مطرية على مناطق محددة السبت
-
حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى مساء الأحد
-
مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي في الاردن .. الطقس لـ 4 ايام
-
الأرصاد: 3 تحذيرات من أمطار رعدية وتشكل السيول في شمال وشرق المملكة
-
شاهد: تشكل السيول في مناطق شرق المملكة
-
بدء تأثير أولى حالات عدم الاستقرار الجوي في الأردن.. الذروة والأمطار ومدتها
-
الارصاد الجوية تُحذر من السيول الاربعاء