تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها بقليل.

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الطقس سيكون غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، بينما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر شمالاً.