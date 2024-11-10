تعرف على تفاصيل حالة الطقس بالاردن الاثنين - تحذيرات

التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر في شمال المملكة.
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