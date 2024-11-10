 
الأحد 2024-11-10 06:18 م
 

تعرف على تفاصيل حالة الطقس بالاردن الاثنين - تحذيرات

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الأحد، 10-11-2024 03:18 م
الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس غائم جزئي، ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة .اضافة اعلان


التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر في شمال المملكة.
 
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