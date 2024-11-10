تعرف على تفاصيل حالة الطقس بالاردن الاثنين - تحذيرات

03:18 م

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس غائم جزئي، ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة . اضافة اعلان





التنبيهات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر في شمال المملكة.