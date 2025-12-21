الأحد 2025-12-21 11:42 م

تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

الأحد، 21-12-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة القادمة، اعتبارًا من يوم الاثنين 21/12/2025، أجواءً باردة نسبيًا في أغلب المناطق، فيما يكون الطقس لطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة أحيانًا.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون نهارًا باردًا نسبيًا في معظم المناطق، بينما يسود ليلًا طقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ومتغيرة الاتجاهات، تميل لتكون جنوبية شرقية في معظم الأيام، وشمالية غربية يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الثلاثاء، نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الإدارة أولًا بأول.
 
 


