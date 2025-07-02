تعرف على حالة الطقس المتوقعة في الأردن خلال شهر تموز الحالي

وأوضحت الأرصاد في بيان اليوم الأربعاء، أن المعدل الشهري المتوقع لدرجات الحرارة في مختلف المناطق يتراوح بين 22.9 و36.0 درجة مئوية، مع احتمال أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا أكبر في الحرارة، لا سيما في المناطق المنخفضة والبادية.
ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وزيادة شرب السوائل، مع الاهتمام براحة كبار السن والأطفال.
وأضافت الأرصاد أن توقعاتها استندت إلى دمج مخرجات النموذج الأوروبي مع تحليلات النماذج الفصلية المحلية المتطورة، إضافة إلى البيانات المناخية الدقيقة المتراكمة، مما مكنها من تقديم توقعات مكانية دقيقة تدعم التخطيط في مجالات الطاقة والزراعة والصحة العامة.
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