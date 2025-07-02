تعرف على حالة الطقس المتوقعة في الأردن خلال شهر تموز الحالي

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أن تسجل درجات الحرارة خلال تموز الحالي معدلات أعلى من المعتاد في معظم مناطق المملكة، حيث يتراوح الانحراف الحراري بين 1.2 و3.9 درجات مئوية فوق المعدل الشهري.

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وأوضحت الأرصاد في بيان اليوم الأربعاء، أن المعدل الشهري المتوقع لدرجات الحرارة في مختلف المناطق يتراوح بين 22.9 و36.0 درجة مئوية، مع احتمال أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا أكبر في الحرارة، لا سيما في المناطق المنخفضة والبادية.



ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وزيادة شرب السوائل، مع الاهتمام براحة كبار السن والأطفال.