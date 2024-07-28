تعرف على حالة الطقس اليوم الاحد

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697668 الوكيل الاخباري - يكون الطقس اليوم الأحد، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اقرأ أيضاً حالة الطقس لـ 3 ايام وارتفاع على درجات الحرارة بهذا الموعد الأرصاد تنشر حالة الطقس لثلاثة أيام قادمة الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الاحد - تحذيرات تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت الارصاد تحذر من طقس السبت الارصاد : ارتفاع على الحرارة في هذا الموعد الأرصاد : أجواء صيفية في أغلب المناطق اليوم وارتفاع على الحرارة غداً تفاصيل الحالة الجوية اليوم الخميس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس