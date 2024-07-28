تعرف على حالة الطقس اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - يكون الطقس اليوم الأحد، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.