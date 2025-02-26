تعرف على حالة الطقس اول ايام رمضان في الأردن

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امطار
الأربعاء، 26-02-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون يوم السبت القادم باردا في النهار في أغلب المناطق، ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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وبينت ان هناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

 بدروه كشف أستاذ علم الفيزياء الفلكية ونائب عميد كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن الحسابات الفلكية تؤكد أنه يمكن رصد هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة المقبل من خلال التلسكوب ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، مؤكدا أنه في حال رصده سيكون أول أيام رمضان يوم السبت المقبل.

 
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