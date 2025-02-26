تعرف على حالة الطقس اول ايام رمضان في الأردن

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون يوم السبت القادم باردا في النهار في أغلب المناطق، ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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وبينت ان هناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.