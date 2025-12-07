الأحد 2025-12-07 09:34 ص

تعرف على حالة الطقس بالاردن حتى يوم الاربعاء

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
امطار
الأحد، 07-12-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 
 


