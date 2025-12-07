تعرف على حالة الطقس بالاردن حتى يوم الاربعاء

08:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756379 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تم نسخ الرابط





