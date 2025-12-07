تعرف على حالة الطقس بالاردن حتى يوم الاربعاء

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الأحد - تحذيرات
-
هطولات غزيرة في الطفيلة والكرك و"الأرصاد" تجدد تحذيراتها من السيول
-
الأرصاد تكشف المناطق الأكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار الجوي
-
حالة عدم استقرار جوي وأمطار متوقعة في هذه المناطق اليوم السبت
-
الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد
-
حالة الطقس : أجواء لطيفة اليوم
-
الأرصاد: مطر يصاحبه الرعد الجمعة في هذه المناطق
-
موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي