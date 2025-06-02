تعرف على حالة الطقس بالاردن يوم عرفة

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
تنبيهات ونصائح:
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
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