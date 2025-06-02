تعرف على حالة الطقس بالاردن يوم عرفة

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.