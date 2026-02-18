تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان في الأردن

وخلال ساعات النهار، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. كما يُحتمل في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد بوجه عام، مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ما يستدعي ارتداء ملابس دافئة خاصة خلال فترتي السحور وصلاة الفجر.
تحذيرات:
تدنّي مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
ويُنصح المواطنون والسائقون بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، خاصة في المناطق الجبلية، نظرًا لاحتمالية انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
