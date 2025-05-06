تعرف على حالة الطقس في الاردن الاربعاء

11:13 م

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الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة القادمة، حيث تسود أجواء دافئة في معظم المناطق، وتميل إلى الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية في بعض الأيام. اضافة اعلان





يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً ودافئاً في معظم المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة. أما ليلاً، فيسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بعض الغيوم العالية.



