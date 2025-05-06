تعرف على حالة الطقس في الاردن الاربعاء

يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً ودافئاً في معظم المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة. أما ليلاً، فيسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بعض الغيوم العالية.
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