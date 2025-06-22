تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء في مختلف مناطق المملكة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، صيفيًا اعتياديًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وترتفع يوم الثلاثاء درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويكون الطقس الأربعاء، حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 19 درجة مئوية، وغرب عمان 30 - 17، والمرتفعات الشمالية 28 - 15، ومرتفعات الشراة 29 - 14، ومناطق البادية 36 - 19، ومناطق السهول 32 - 18، والأغوار الشمالية 38 - 20، والأغوار الجنوبية 41 - 24، والبحر الميت 40 - 23، وخليج العقبة 40 - 22 درجة مئوية.
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