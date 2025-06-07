السبت 2025-06-07 11:11 ص
 

تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الثلاثاء

ا
أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الأجواء حارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 19، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

ا

فلسطين صحة غزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية جنوب القطاع

ا

عربي ودولي إيلون ماسك يعلن عن تأسيس "حزب أمريكا"

ا

عربي ودولي زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب ايران

ا

فلسطين 17 شهيدا في غزة بينهم 5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

ت

أخبار محلية وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تحتفل بالعيد

ا

الوفيات وفيات السبت 7-6-2025

اا

عربي ودولي الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق



 
 





الأكثر مشاهدة