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تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى نهاية شهر رمضان

تعبيربه
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس ربيعيا دافئا في أغلب المناطق الجمعة، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتسجل درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقرابة (9-10) درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يتأثر الأردن مساء الجمعة، بامتداد منخفض جوي خماسيني حيث تصبح الأجواء مغبرة في أغلب المناطق، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتنخفض درجات الحرارة وتزداد كميات الغيوم مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من المناطق الجنوبية.


وتكون الأجواء مغبرة وغير مستقرة في أغلب المناطق السبت، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيفا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء الأردن كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات محلية من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة خاصة في الجنوب.


ويتوقع في ساعات ما بعد العصر أن تكون الأمطار في جنوب شرق الأردن وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في الجنوب والشرق.


يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة الأحد؛ مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 
gnews

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