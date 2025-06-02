تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى يوم عرفة

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وترتفع الاربعاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ الخميس (يوم عرفة)، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 14، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21, وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 36 - 20 درجة مئوية.
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