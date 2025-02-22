تعمق تأثير الكتلة القطبية الباردة وبقاء الطقس شديد البرودة حتى الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- يتعمق اليوم السبت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، قطبية المنشأ، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل واضح، ويكون الطقس شديد البرودة مع أجواء غائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج ولفترات قصيرة قد تتراكم بشكل محدود وغير مؤثر فوق قمم الجبال العالية. اضافة اعلان





وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، تثير الغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات الليل تضعف فرص الهطول.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية، ومن خطر حدوث الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، ومن خطر انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة.



ويطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وفوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات خفيفة من الثلج، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا.



ويكون الطقس يوم الاثنين شديد البرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر، قد تكون فوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات ثلجية خفيفة.



ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا جدًا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 6 - 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 4 - 1، وفي المرتفعات الشمالية 2 - (-1)، وفي مرتفعات الشراة 1 - (-2)، وفي مناطق البادية 9 - 3، وفي مناطق السهول 6 - 2، وفي الأغوار الشمالية 14 - 6، وفي الأغوار الجنوبية 17 - 10، وفي البحر الميت 15 - 7، وفي خليج العقبة 18 - 10 درجات مئوية.



