الأربعاء 2025-04-23 08:45 م
 

تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الخميس - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 23-04-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-    يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل في اغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار وتؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

 
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