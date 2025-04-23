تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الخميس - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.
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