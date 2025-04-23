تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل في اغلب المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار وتؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.