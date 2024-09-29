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تغير ملموس على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 29-09-2024 05:37 م

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات وخريفية الطابع يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية باردة نسبياً في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة بقية النهار. وتظهر كميات من السحب المنخفضة بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً، ويُحتمل هطول زخات خفيفة محلية من الأمطار في ساعات الصباح الباكر تتركز شمال المملكة.

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وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتجاوز هباتها حاجز الـ50 كم/ساعة، مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.

 
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