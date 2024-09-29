تغير ملموس على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات وخريفية الطابع يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية باردة نسبياً في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة بقية النهار. وتظهر كميات من السحب المنخفضة بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً، ويُحتمل هطول زخات خفيفة محلية من الأمطار في ساعات الصباح الباكر تتركز شمال المملكة.

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