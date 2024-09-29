تغير ملموس على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من الثلاثاء

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتجاوز هباتها حاجز الـ50 كم/ساعة، مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.
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