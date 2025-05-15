تغييرات كبيرة على حالة الطقس نهاية الأسبوع - والأجواء الحارة تقترب

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نتيجة لتأثر المملكة بمقدمة كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



أما السبت، فيتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس جافًا وحارًا في أغلب المناطق وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار في العديد من المناطق.



وينحسر تدريجيًا يوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس حارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا ومثيرة للغبار في العديد من المناطق.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 29 - 16، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 33 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.