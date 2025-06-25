تفاصيل الحالة الجوية الأربعاء

ويكون الطقس الاربعاء صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
ليلاً: أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية.
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