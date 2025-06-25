تفاصيل الحالة الجوية الأربعاء

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الوكيل الإخباري- تُشير آخر التحديثات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد أجواءً صيفية اعتيادية الاربعاء، في حين يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً اعتبارًا من يوم الخميس، لتُصبح الأجواء حارة إلى حارة جدا في بعض المناطق مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





ويكون الطقس الاربعاء صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



ليلاً: أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية.

