تفاصيل الحالة الجوية الاثنين

وخلال الليل، يكون الطقس معتدلاً بوجه عام والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وحذرة ادارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الاثنين بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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