الإثنين 2025-06-23 02:49 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 01:11 ص

الوكيل الإخباري-   تسود أجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة شمالاً يوم الإثنين.

اضافة اعلان


وخلال الليل، يكون الطقس معتدلاً بوجه عام والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وحذرة ادارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الاثنين بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة لطائرة مسيرة

عربي ودولي أوكرانيا: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف

عراقجي

عربي ودولي عراقجي من موسكو: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين

تفعيل الدفاعات الجوية وسماع انفجارات شرق طهران

عربي ودولي تفعيل الدفاعات الجوية وسماع انفجارات شرق طهران

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

عربي ودولي وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأميركية لإيران

عربي ودولي بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأميركية لإيران

وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك

أخبار محلية أبو صعيليك: جهاز الحكومة المركزية يُشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن

ارشيفية

عربي ودولي إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس في طهران

تعبيرية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة