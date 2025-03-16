تفاصيل الحالة الجوية الاحد

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا إلى غربية يوم الاثنين. اضافة اعلان





ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيًا في معظم المناطق وأكثر دفئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تنشط الرياح الغربية أحيانًا.