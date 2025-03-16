تفاصيل الحالة الجوية الاحد

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيًا في معظم المناطق وأكثر دفئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تنشط الرياح الغربية أحيانًا.
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