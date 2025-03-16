 
الأحد 2025-03-16 01:11 ص
 




            

        








    

        

        

            تفاصيل الحالة الجوية الاحد
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:02 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا إلى غربية يوم الاثنين.اضافة اعلان


ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيًا في معظم المناطق وأكثر دفئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تنشط الرياح الغربية أحيانًا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            تفاصيل الحالة الجوية الاحد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مسؤول حوثي يعلق على الغارات الأمريكية على اليمن ويتوعد برد مناسب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة

                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من الافطار
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            أوقاف عجلون تقيم إفطاراً جماعياً للأيتام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة