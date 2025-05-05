تفاصيل الحالة الجوية الثلاثاء- تحذيرات

الثلاثاء:
تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، وتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
أما ليلاً، فتميل الأجواء إلى البرودة النسبية في أغلب المناطق، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
تحذير: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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