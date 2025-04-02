تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء - تحذيرات

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
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