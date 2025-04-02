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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-04-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-    يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

 
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