تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.

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