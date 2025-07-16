الأربعاء 2025-07-16 06:48 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

منظر عام لجسر عبدون في العاصمة عمّان
منظر عام لجسر عبدون في العاصمة عمّان
 
الأربعاء، 16-07-2025 06:14 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأرصاد الجوية إن الطقس الأربعاء، صيفي اعتيادي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
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