تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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