الثلاثاء 2025-04-01 09:54 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء- تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلها بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا مثيرة للغبار في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية.

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وفي ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم والإستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات خفيفة وغير منتظمة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتميل الأجواء إلى البرودة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في العديد من المناطق ، خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.

 
gnews

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