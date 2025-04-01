تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء- تحذيرات

وفي ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم والإستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات خفيفة وغير منتظمة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتميل الأجواء إلى البرودة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في العديد من المناطق ، خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.
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