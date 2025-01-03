تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة -تحذيرات

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.