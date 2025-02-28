تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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