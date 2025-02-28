تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع أجواء باردة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.