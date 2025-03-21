الجمعة 2025-03-21 11:37 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 21-03-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة التي تؤثر على المملكة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الحوية، تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانا لفترة قصيرة إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ويحتمل مع ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتضعف ليلا فرص هطول الأمطار بوجه عام، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح نتيجة تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
 
gnews

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