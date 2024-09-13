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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-09-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري-    قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 
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