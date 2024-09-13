تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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