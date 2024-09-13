تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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