تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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