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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 27-09-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 30 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.

 

 
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