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تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

علم الاردن
علم الاردن
 
الجمعة، 09-05-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 16، وفي مرتفعات الشراة 31 - 14، وفي مناطق البادية 37 - 17، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 22، وفي البحر الميت 39 - 21، وفي خليج العقبة 40 - 22 درجة مئوية.

 
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