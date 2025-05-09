تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

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