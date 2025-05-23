تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة الجمعة، بشكل ملحوظ لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار، بحسب الأرصاد الجوية.



ليلاً، تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة، مع احتمال تشكُّل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.