تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار، بحسب الأرصاد الجوية.
ليلاً، تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة، مع احتمال تشكُّل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.
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