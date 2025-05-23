الجمعة 2025-05-23 10:02 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 23-05-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة الجمعة، بشكل ملحوظ لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار، بحسب الأرصاد الجوية.

ليلاً، تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة، مع احتمال تشكُّل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.
 
gnews

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