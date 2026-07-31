تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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