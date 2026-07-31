تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.
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