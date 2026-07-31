الجمعة 2026-07-31 09:52 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

العاصمة عمان
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة
 
الجمعة، 31-07-2026 08:21 ص

الوكيل الإخباري-    تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ودعت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

 
 


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