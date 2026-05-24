تفاصيل الحالة الجوية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان والسهول ما بين 23-29 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية العالية ما بين 20-24 درجة، فيما تسجل مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ما بين 33-38 درجة مئوية.
وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء للبرودة النسبية في أغلب مناطق المملكة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 8-15 درجة مئوية، بينما تبقى الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على فترات، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.
