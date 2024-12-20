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تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 20-12-2024 09:07 م

الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر  فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية يوم غدا السبت .

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كما حذرت من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، والبادية، والسهول.


وأفادت الأرصاد بأنه يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس نهارًا باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

 
gnews

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