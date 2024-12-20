تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)

كما حذرت من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، والبادية، والسهول.
وأفادت الأرصاد بأنه يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس نهارًا باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: مطر ورعد وبرد وريح تؤثر على المملكة تستمر حتى هذا الموعد
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة غدا- تحذيرات
-
طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الجمعة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
-
مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة
-
صقيع وأمطار وتشكل للضباب.. تطورات الحالة الجوية حتى السبت
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
انقلاب على حالة الطقس وأمطار رعدية وليالٍ باردة بانتظار الأردنيين