تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري-
يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 3 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13 ، وفي مناطق البادية 27- 21 ، وفي مناطق السهول 30 - 15 ، وفي الأغوار الشمالية 35- 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.